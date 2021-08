Het volgende DLC-personage voor Guilty Gear -Strive- is alweer bekendgemaakt door Arc System Works. Het betreft ditmaal Jack-O’ Valentine, die ook al in Guilty Gear Xrd Rev2 zit. Een vrij populair personage en stiekem zijn we erg blij dat ze naar -Strive- komt. Het was ook wel te verwachten dat zij speelbaar zou worden in de game, want fans die het verhaal volgen weten dat zij een prominente verschijning had in de Story modus van Guilty Gear -Strive-.

Hieronder kun je de trailer van Jack-O zien en daarmee ook een glimp opvangen van wat zij zoal in haar mars heeft. Ze lijkt voorkeur te hebben om van op een afstand haar tegenstanders aan te pakken met behulp van wat minions, wat ervoor zorgt dat ze met haar speelstijl behoorlijk wat chaos kan creëren. Op 27 augustus is zij beschikbaar voor season pass houders en 30 augustus kan men toegang tot haar krijgen als losse DLC aanschaf.