Het lijkt erop dat de Halo Infinite leaks maar blijven komen! Na het lekken van de Battle Royale stemopnames en het lekken van cosmetische uitrustingen en helmen, is nu het Halo Infinite-hoofdmenu, Skulls voor de campagne en zelfs een in-game Warthog-advertentie gelekt!

Op de onderstaande afbeeldingen zien we het Halo Infinite-hoofdmenu, de genoemde schedels, custom games en meer!

Naast de screenshots is er zelfs een superkorte clip van een nieuwe multiplayer-map. Die heet “Launch Site” op basis van de in-game gegevensbestanden:

I got footage of that map with the saber. pic.twitter.com/EYnye4auPG — Halo MP Leaks (@LeakyHalo) August 13, 2021

Zoals altijd bij info die gelekt is via dataminen, moet je alles met een korreltje zout nemen. Halo Infinite wordt deze feestdagen uitgebracht voor de Xbox One, Xbox Series X|S en pc.