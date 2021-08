Net als je denkt dat het allemaal niet veel gekker kan worden met Cyberpunk 2077, blijft CD Projekt RED vriend en vijand verbazen. In een Twitch uitzending heeft het bedrijf namelijk groots patch 1.3 uit de doeken gedaan. Je poging een gebrekkige game te repareren op zo’n manier presenteren, moet wel een primeur zijn. Vooral als je bedenkt dat het acht maanden heeft geduurd om de minimap aan te pakken, iets dat modders al binnen twee weken voor elkaar hadden op de pc.

Maar goed, het is niet allemaal kommer en kwel. CD Projekt RED heeft de gelegenheid ook gebruikt om de eerste gratis DLC voor Cyberpunk 2077 te onthullen. Johnny Silverhand heeft een alternatief uiterlijk gekregen en V heeft nu de beschikking over twee unieke jassen, namelijk de Multilayered Syn-Leather Deltajock Jacket en de Luminescent Punk Jacket. Tot slot kun je Archer Quartz “Bandit” (een auto) als beloning krijgen of zelf kopen. Het bedrijf geeft verder aan met meer gratis DLC te komen.