Rockstar heeft weer nieuwe beloningen klaargezet voor Red Dead Online spelers en deze week draait het om het overvallen van kampen. Houd jij niet van hard zwoegen voor eerlijk geld? Dan is deze update zeker wat voor jou. We hebben hieronder de belangrijkste punten van deze week opgesteld.

Allereerst krijg je dubbel RDO$ en dubbel XP als je een Camp of Homestead berooft. Dit kan je doen in de Clearing House of Dirty Money, Dirty Deeds, Blood Money modi of tijdens het vrij rondzwerven over de uitgestrekte vlaktes. Sean Macguire, Joe, James Langton of Anthony Foreman geven je meer informatie mocht je op zoek zijn naar kwetsbare gebieden. Verder ontvang je een paar handschoenen als je een Free Roam-missie voltooid, mits je onder Rank 15 bent.

Spelers die over de Quick Draw No. 1 beschikken kunnen verder tot 23 augustus het tweede deel kopen voor wat extra bonussen. Bij aanschaf van het tweede deel krijg je 300 RDO$ en 2.000 Character XP. Elke pas kost 25 Gold Bars en deze zijn volledig terug te verdienen als je Rank 25 per pas weet te bereiken. Verder krijgen spelers met rank 100 of hoger een gratis Emote. Het maakt niet uit of je een heilig boontje bent of een echte schurk: beide keuzes worden beloond met een unieke Emote.

Verder zijn er nog wat extra kortingen beschikbaar bij verschillende locaties die we hieronder op een rijtje hebben gezet. Tot slot kunnen Prime Gaming-leden voor 30 augustus een gratis Hat krijgen tot Rank 15 en zij profiteren van 50% korting op de Rolling Block Rifle. Verder krijgen zij nog 30% korting op verschillende artikelen bij Wilderness Outfitters.

Kortingen