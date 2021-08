De Free Play Days blijken best populair en dus is Microsoft nog lang niet van plan hiermee te stoppen, zo blijkt. Vorig weekend kregen abonnees op Game Pass Ultimate al drie extra games voorgeschoteld, dit weekend is dat niet anders.

Want: nieuw weekend, nieuwe ‘gratis’ games! En ditmaal zijn dat The Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited, I Am Bread en het recent uitgekomen Hood: Outlaws & Legends. De games kun je nu al gratis downloaden via deze link. Heb je nog geen Game Pass Ultimate, maar ben je wel geïnteresseerd? Via deze link schaf je zo’n abonnement gemakkelijk aan.

Voor meer info check je hier de Xbox Wire.