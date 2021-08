Wie na het oplossen van mysteries en het beleven van andere avonturen in Lost Judgment behoefte heeft aan wat ontspanning, hoeft niet ver te zoeken. In het kantoor van protagonist Takayuki Yagami staat namelijk een SEGA Master System-console waarop je een aantal klassieke games kunt spelen. Deze console vervangt de pinball machine uit het origineel en nu zijn ook de ‘mini-games’ bekendgemaakt.

Het gaat in totaal om acht klassieke games die je in-game kunt spelen. Hieronder kan je de acht games in kwestie zien. In de onderstaande Tweets zie je tevens het menu van elke game even kort in beeld. Heb jij altijd graag deze SEGA Master System klassiekers willen spelen? Dan is Lost Judgment wellicht de game voor jou.