Halo Infinite zal dit najaar verschijnen, maar de game zal niet helemaal compleet zijn. Ontwikkelaar 343 Industries heeft namelijk aangegeven dat ze de prioriteit in de ontwikkeling bij een aantal onderdelen moeten leggen, waardoor andere onderdelen uitgesteld zijn. Dit met als gevolg dat de coöp campagne en Forge niet beschikbaar zijn bij de release van de game.

Op het moment zijn die twee onderdelen nog niet op het gewenste kwaliteitsniveau en daarom is uitstel beter, zegt Joseph Staten, het creatieve hoofd bij de ontwikkelaar. De bedoeling is nu dat de coöperatieve campagne en Forge zullen verschijnen als extra onderdelen tijdens seizoenen na de release. Dit zal daarom opgenomen worden op de roadmap die nog getoond moet worden.

Het plan is in ieder geval om de coöperatieve campagne in het tweede seizoen van Halo Infinite uit te brengen en Forge in het derde seizoen.

“Unfortunately, as we focus the team for shutdown, and really focus on a quality experience for launch, we made the really tough decision to delay campaign co-op for launch. And we also made the tough call to delay shipping Forge past launch as well.

Our number one priority is making sure that whatever we ship, whenever we ship it, it meets the right quality bar. Across all platforms – Xbox devices, PC in all its different configurations. And we looked at these two experiences – campaign co-op and Forge – we made the determination they’re just not ready. And as a studio, we don’t want to ship things if they’re not ready.”