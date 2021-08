Reflectie | De aanhoudende marketing doet Cyberpunk 2077 meer slecht dan goed – Onlangs heeft ontwikkelaar CD Projekt RED in een Twitch-uitzending groots patch 1.3 voor Cyberpunk 2077 uit de doeken gedaan. Daarbij werd er ook gelijk gratis DLC onthuld en in mijn nieuwsbericht gaf ik al aan dat je poging om een gebrekkige game te repareren op zo’n manier presenteren, haast wel een primeur moet zijn. Mocht je de sociale media kanalen van de game volgen, dan zie je wel vaker onzinnige dingen voorbij komen. De reacties hierop kun je wel raden en de recente livestream heeft de situatie alleen maar erger gemaakt. In de uitzending waren er namelijk bugs te zien zoals een personage dat op een onzichtbare barkruk zit, gebouwen die snel in en uit beeld verschijnen en een ander personage dat ineens even een T-pose doet. Daarom is de stelling van deze maand dat de aanhoudende marketing Cyberpunk 2077 meer slecht dan goed doet. Wat vinden jullie daarvan Nando en Wim?

Nando

De vergelijking met Hello Games is hierin snel getrokken. Na maanden van hype (en glasharde leugens van oprichter Sean Murray) zat er voor de Britse studio weinig anders op dan onderduiken en teruggaan naar de tekentafel. Als ik nu echter terugkijk naar de beelden van Murray en zijn leugens, lijkt het ergens toch wel alsof dit altijd het plan is geweest: No Man’s Sky helemaal de hemel inprijzen, wetende dat mensen de game en masse zouden aanschaffen, zekerheid voor je studio inbouwen en pas daarna de beloofde game gaan maken. Wat het plan ook was, het heeft gewerkt. Qua centjes zal Hello Games voorlopig nog wel vooruit kunnen, gezien ze een betrekkelijk kleine studio zijn. Dat ligt bij CD Projekt RED toch een tikkeltje anders. Na het succes van The Witcher 3 heeft de Poolse studio naar mijn idee alles weer in de ontwikkeling van Cyberpunk 2077 gestoken, met het idee dat de fanbase groot genoeg zou zijn dat die investering toch wel terugverdiend zou worden.

Zo geschiedde het natuurlijk niet. Na een dramatische launch keerde de fanbase zich in grote getale tegen CD Projekt RED, met reputatieschade en zelfs een speciaal refund systeem om de boel maar te sussen tot gevolg. Vooral die reputatieschade zal de studio het hardst geraakt hebben, ze stonden immers bekend als een ontwikkelaar die games maakt ‘voor de fans’. Maar ook de relatie met partners is aangetast: Sony heeft immers noodgedwongen Cyberpunk 2077 uit de PlayStation Store getrokken om gezichts- en geldverlies te voorkomen. De problemen liggen bij CD Projekt RED (in vergelijking met Hello Games) zelfs nog dieper, het is immers een beursgenoteerd bedrijf met aandeelhouders, die op ieder moment de boel in de etalage kunnen slingeren, en dat zorgt voor druk. Ik snap de studio daarom ook wel, dat ze er nu voor kiezen om iedere lullige verbetering in de spotlight te zetten, om zo weer die stukjes vertrouwen terug te winnen. ‘Too big to fail’ gaat hier dus zeker niet op, en wat de aanpak van CD Projekt RED ook zou zijn – bijvoorbeeld prominent in beeld blijven brengen of de Hello Games-aanpak – ze kunnen in het geval van Cyberpunk 2077 alleen maar verliezen. Het beste wat ze kunnen doen is vooral hier een les uit leren: dit doen we nooit meer.

Wim

Ik denk dat het geopperde gevoel eerder aan de verwachtingen van ons als zijnde gamers ligt dan aan de daadwerkelijke game. Onafgemaakte games zijn tegenwoordig onderhand de standaard in de Triple-A industrie. Een gemiddelde launch van een nieuwe Ubisoft titel gaat ook niet bepaald over rozen en dat geldt ook voor EA. Natuurlijk worden de games uiteindelijk wel gerepareerd, maar daar hebben we bij launch niks aan. Vooral als een game erg afhankelijk is van het multiplayer component. Maar ik dwaal wat af, het punt wat ik wil maken is dat we dit gewoonweg niet hadden verwacht van CD Projekt RED. Zij leken de laatsten der Mohikanen te zijn in de gamingindustrie en een game pas uit te brengen wanneer deze écht af is. Kwam de game uit de stallen van een paar van de eerder genoemde soort uitgevers, dan was de teleurstelling wellicht wat minder geweest. Nu kwam de klap gewoon écht hard aan. Is dit nu de standaard van de industrie?

Ja en nee. Ontwikkelaars werken hard aan games, maar het zijn de aandeelhouders die de ontwikkelaars pushen om een game zo snel mogelijk op de markt te slingeren. Wanneer aan deze wens wordt voldaan, maar het resultaat tegenvalt door tijdsgebrek, zijn diezelfde aandeelhouders ook de eersten om de ontwikkelaar keihard te laten vallen. Wat CD Projekt RED nu doet is puur damage control. Ik geloof niet dat de ontwikkelaars de intentie hadden om deze game zo onaf op de markt te brengen. Vergeet niet dat Cyberpunk 2077 een gigantische game is. Het duurt wel even voordat je daar alle foutjes in hebt opgespoord en hebt gerepareerd. Start vandaag de dag eens een Skyrim of een GTA IV op, gegarandeerd dat je ook daarin nog bugs terug kan vinden. Wellicht niet zo heftig als in Cyberpunk 2077, maar geef CD Projekt RED de tijd om de game af te maken. Hadden de aandeelhouders hen nu ook de tijd gegeven, dan had CD Projekt RED niet deze immense klap op hun imago te hoeven incasseren. Er is geen goed of fout, er is enkel damage control.

Johnny

De meningen zijn vaak verdeeld. Nu is het ‘populair’ geworden om kritiek op Cyberpunk 2077 te geven. Dat is niet altijd even eerlijk, want er zijn vaker games in een belachelijk slechte staat uitgebracht. Daar is CD Projekt RED echt niet alleen in. Dus de mensen die het verdedigen, begrijp ik ook wel. Inmiddels is de game speelbaar, maar de bugs zijn er nog in overvloed. Hoewel dat zeer storend is, denk ik dat de woede vooral voortkomt uit het constante gelieg en het breken van beloftes. CD Projekt RED werd op handen gedragen, maar het management heeft dat volledig om zeep geholpen en dit zijn daar de gevolgen van. De ontwikkelaars neem ik niks kwalijk en zelfs de mensen van de marketing afdeling valt niets te verwijten, zij doen immers ook alleen maar hun werk. Nee, het is hun management dat in een alternatieve realiteit lijkt te leven. Wie vindt het anders een goed idee om een livestream voor een patch te promoten, terwijl je in die uitzending zelf de nodige bugs voorbij ziet komen?

Dat is slechts een voorbeeld, maar er zijn er zoveel. Bekijk de officiële Twitterpagina en je begrijpt precies wat ik bedoel. Dan vergeet ik bijna nog de onlangs aangekondigde gratis DLC. Wat heb ik moeten lachen terwijl ik dat bericht aan het tikken was. Een alternatieve skin voor Johnny Silverhand begrijp ik nog wel, maar twee jasjes voor V? Wie gaat dat zien dan? Een multiplayer is er niet en het is een first-person game. Tenzij je voor een spiegel staat, maakt het totaal niet uit hoe je eruitziet. De auto die je krijgt, zag ik dezelfde avond nog op Reddit voorbij komen in een hilarische bug, waarbij het voertuig non-stop om zijn eigen as bleef tollen. Olie op het vuur gooien, meer is het niet. Na de release van No Man’s Sky, die nou niet bepaald goed werd ontvangen, hoorde je niks meer van Hello Games, tenzij er een nieuwe gratis update (bijna) klaar was. Die game is inmiddels een enorm succesverhaal zonder heftige promotie en daar kan CD Projekt RED zeker nog wat van leren.