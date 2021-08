Het was al even bekend dat 2K en Firaxis Games werkten aan een Marvel game die zou spelen zoals de populaire XCOM-games. Uiteindelijk is deze game dan officieel aangekondigd tijdens de Gamescom Opening Night als ‘Marvel’s Midnight Suns’.

Concrete gameplay kregen we momenteel nog niet te zien – die volgt in september – maar we kregen wel al een epische cinematische trailer die ons een hoop bekende helden toont die het moeten opnemen tegen slechterik van dienst, Lilith. De game wordt een tactische RPG in een meer duistere kant van het Marvel universum.

Marvel’s Midnight Suns verschijnt in maart van 2022, je kan op de hoogte gehouden worden van alle nieuwtjes door je in te schrijven op de nieuwsbrief. Bekijk de aankondigingstrailer hieronder.