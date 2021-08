Op 28 oktober verschijnt Riders Republic en eerder vandaag heb je al uitgebreid over deze game kunnen lezen in onze hands-on preview. Vanavond heeft Ubisoft weer een nieuwe trailer vrijgegeven en die kan je hieronder bekijken.

Dat is niet het enige nieuws, want ook staat er een open beta op het programma. Sterker nog, de gesloten beta die eerder deze week van start ging is nu opengezet voor iedereen. Je kunt de beta nu dus direct gaan spelen op pc en consoles.

Deze open beta is beschikbaar tot en met 28 augustus, dus probeer het zeker even uit!