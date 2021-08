Preview | Riders Republic – Riders Republic is de eerstvolgende release van Ubisoft en waar we eerder dit jaar al een korte blik op de game kregen, hebben we deze game nu ook daadwerkelijk kunnen spelen. Riders Republic neemt de basis van Steep en breidt dat flink uit met allerlei extra sporten, presenteert een nieuwe omgeving en zet plezierige chaos voorop. Deze game is namelijk een mengelmoes van extreme sporten die je alleen kunt beleven, maar eigenlijk voor meer plezier met meer spelers moet samenspelen. Na onze eerste uitgebreide hands-on is het weer tijd om nader naar deze game te kijken.

Verzamel sterren

Zodra je Riders Republic voor de eerste keer opstart krijg je middels een tutorial, die pakweg een uur duurt, alles gepresenteerd wat de game je in grote lijnen te bieden heeft. Dit wil zeggen dat je op een spelende manier alle ins en outs van de game ontdekt. Zo raas je het ene moment van de berg af op een fiets om even later door de lucht te vliegen met een wingsuit. Een prettige manier om de gameplay een beetje te leren kennen en al snel zul je de overeenkomsten met Steep zien. Zodra je op de wereldkaart kijkt zie je overal activiteiten en je kunt via snelreispunten zo van punt naar punt reizen om aan een activiteit deel te nemen.

Het is geheel aan jou in welke volgorde je dat doet en elke activiteit komt met additionele doelen die je meer sterren op kunnen leveren. Het doel in de game is namelijk om sterren te verzamelen en die scoor je door de activiteiten te voltooien. Hoe meer je van die sterren hebt, hoe meer nieuwe activiteiten je vrijspeelt en zo is de progressie in deze game opgebouwd. Een vrij traditioneel concept dat doet wat het doen moet, maar Ubisoft grijpt dat gelijk aan om je stapsgewijs tot nieuwe elementen te introduceren. Zo is er centraal op de map de zogeheten Riders Ridge en daar kun je voor vrijwel alles terecht.

Denk aan nieuwe trucjes leren, het aanpassen van je personage, mensen ontmoeten en nog veel meer. Dat ontmoeten van mensen speelt een belangrijke rol, want de game laat toe om vrijwel elke activiteit met meer man te spelen. Ongeacht of je nu alleen wilt spelen of met meer mensen, je krijgt daar alle vrijheid toe. Daarnaast zorgt de levendigheid er ook voor dat je je nooit eenzaam voelt in Riders Republic, ook al speel je solo. Vrijheid is wat het sleutelwoord vormt in Riders Republic, je bent namelijk – afgezien van het eerste uur ter introductie – nergens aan gebonden.

Ontdek de grote wereld

Ben je iemand die graag op de fiets stapt en vind je skiën niks aan? Dan kan je besluiten je enkel met fietsen bezig te houden, of vice versa. De game is rijkelijk gevuld met activiteiten en er zijn altijd genoeg manieren om nieuwe sterren te verzamelen om meer progressie te boeken. Ook buiten activiteiten om die je niet zo interessant of leuk vindt. Dit komt onder andere terug in de vele landmarks die op de map te vinden zijn. Zo vertelde Ubisoft dat er maar liefst 500 landmarks zijn en die opzoeken en vinden levert je ook weer sterren op, waarmee dus ook exploratie aangemoedigd wordt.

Door meer sterren te verzamelen zul je gaandeweg ook nieuwe onderdelen unlocken. Zo kregen we relatief snel na de start een sneeuwscooter tot onze beschikking. Niet om mee te racen, maar wel om de wereld mee te verkennen. En als je graag een uurtje door de vele omgevingen heen wilt toeren, dan kan dat gewoon zonder enige beperking. Wie weet ontdek je wel wat nieuws, zoals gear en meer. Gear is namelijk in allerlei soorten en maten beschikbaar, zo speelt het cosmetische aspect een belangrijke rol en overal in de wereld kun je nieuwe items vinden om je personage mee aan te kleden. Daarnaast kun je in Riders Ridge terecht voor het aankopen van cosmetische content, waar natuurlijk als verdienmodel op ingezet wordt en Ubisoft gaat echt flink over de top. Skiën met een dinosauruspak aan is helemaal niet gek, net zoals van een berg affietsen terwijl je verkleed bent als giraf. Je kunt het zo gek niet verzinnen of het komt terug en dat levert regelmatig hilarische aangezichten op.

Op hoog tempo de berg afrazen

Maar genoeg over alle randzaken, uiteindelijk gaat het om de gameplay die Riders Republic je te bieden zal hebben. En dat is natuurlijk gevarieerd naargelang de sporten. We hebben in de preview slechts twee sporten echt intensief kunnen uitproberen en dat was fietsen en skiën. Hierbij is het fietsen vooral een race van A naar B waarbij je door checkpoints heen moet, terwijl het skiën gericht is op het uithalen van trucjes. Dat kennen we echter al van Steep en heel eerlijk: weinig nieuws onder de zon. Sterker nog, er zijn best wat elementen die vanuit Steep in Riders Republic terugkeren en liefhebbers van die game komen dus zeker aan hun trekken.

De fijne vooruitgang in dat kader is vooral dat er meer diversiteit aan deze game is toegevoegd, want fietsen is natuurlijk niet het enige. Ook krijg je te maken met de wingsuit en als afwisseling op de drie genoemde ‘sporten’, zijn er ook nog raketaangedreven varianten beschikbaar, die voor een nog hoger tempo zorgen. Zo hebben we dat heel kort kunnen uitproberen met ski’s, wat voor razendsnelle races zorgde. Op fietsen kwam dit ook voor, maar het parcours dat we moesten afleggen was dermate gevuld met hindernissen dat we meer naast de weg lagen dan op de fiets vooruit kwamen. Het is het over-the-top gevoel dat erg naar voren komt, maar dat dan wel zonder negatieve ondertoon, gezien dat goed bij de algehele vibe van de game past.

Het meest vernieuwende was echter het fietsen en dat doet denken aan klassiekers als Downhill Domination. Gezegd mag worden is dat Ubisoft het fietsen en het animeren daarvan goed onder de knie heeft, gezien het qua gameplay goed aanvoelt. Idem voor de andere sporten. Het is echter de first-person camera die je optioneel kunt gebruiken wat voor een duizelingwekkend snelheidsgevoel zorgt en dat maakt dat het erg leuk is om keer op keer aan races deel te nemen. Dankzij de enorme speelwereld en de variatie in omgevingen zul je je ook niet snel gaan vervelen.

Met 60+ man tegen elkaar racen

Om daar nog een schep bovenop te doen zijn er ook nog zogeheten ‘Mass Races’ en daarin speel je op de PlayStation 5 en Xbox Series X|S met 64 man tegelijk. Dit met als doel om als eerste over de finish te komen en reken maar dat het een absurde chaos is. Spelers kunnen de eerste zeven seconden na de start niks bij de ander doen, maar vanaf dan kunnen mensen opzij gebeukt worden. Je ziet dan al snel mensen van de berg afvliegen, tegen bomen opklappen en nog veel meer. Het is pure fun om zo met en tegen elkaar te racen, maar tegelijkertijd is het soms iets te onoverzichtelijk als zoveel man dezelfde route volgen. Dat in zowel first- als third-person. Daarover gesproken, de camerapositie in third-person is op basis van de preview net even iets te laag, waardoor je met enige regelmaat net niet genoeg overzicht hebt.

Dit is wellicht iets wat nog getweaked moet worden en hetzelfde geldt voor het wisselen van sport. Net zoals in Steep kan het voorkomen dat je tijdens zo’n massale race op bepaalde punten van voertuig wisselt. Zo begint een race bijvoorbeeld op de fiets om na 30% automatisch over te schakelen naar ski’s om af te sluiten met de wingsuit. Dat gaat echter met een fractie van een seconde vertraging en dat voelt onnatuurlijk en niet prettig aan. Net zoals de screen tearing die we nog hebben opgemerkt, die her en der optrad in de PS5-versie. Afgezien daarvan draait Riders Republic als een zonnetje op de PlayStation 5 met een stabiele framerate van 60 fps tegen een resolutie van 4K die voor scherp beeld zorgt, maar het is niet de absolute top van grafische kwaliteit gezien de nodige textures nog wat simplistisch of onafgewerkt oogden, maar dat heb je vaker in een previewversie.

Voorlopige conclusie

Riders Republic bood ons tijdens de previewsessie precies wat we ervan verwacht hadden. Over-the-top actie door de verschillende sporten die elkaar op een goed tempo afwisselen. Tegelijkertijd is de vrijheid die je hebt erg prettig, want je kunt zelf bepalen wat je gaat doen. Alleen spelen is leuk, in een groepje spelen nog leuker gezien er dan een competitiedrang ontstaat. Het hoogtepunt vormen de massale races die bij momenten hilarisch kunnen zijn en vooral erg chaotische gameplay brengen. In technisch opzicht is er hier en daar nog wat werk te verrichten, maar als Ubisoft dat allemaal voor de release glad weet te strijken, dan hebben ze met Riders Republic een leuke en gevarieerde game voor dit najaar in het vooruitzicht. Het is nergens mindblowing, maar het levert je wel veel plezier op, zeker als je met vrienden gaat spelen. Hoe dat uiteindelijk bevalt lees je eind oktober in onze review.