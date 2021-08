Sony begon deze nieuwe generatie uitstekend met een sterke line-up van titels en dat hebben ze in de loop van 2021 doorgezet met releases als Returnal en Ratchet & Clank: Rift Apart. Microsoft daarentegen liet de bezitters van een Xbox Series X|S best wel lang wachten, want in de eerste helft van 2021 kwam er weinig aan exclusieve content uit. Maar we zijn nu natuurlijk over de helft en de rollen zijn precies omgedraaid. Het najaar is qua nieuwe exclusieve PlayStation 5 games relatief karig, daar waar Microsoft maandelijks wel wat heeft. Alsof de een het stokje aan de ander heeft overgedragen.

Dit komt mede doordat Horizon: Forbidden West naar 2022 is uitgesteld, wat eigenlijk de grote najaarsknaller van Sony had moeten zijn. Niet erg, gezien het al te verwachten viel, maar als je echt die exclusieve games wilt spelen, dan droogt het na Deathloop enigszins op. Maar eerlijk is eerlijk, de situatie was op de Xbox natuurlijk begin dit jaar precies hetzelfde. Wat natuurlijk niet meehelpt is de pandemie, die voor de nodige vertragingen heeft gezorgd bij veel ontwikkelaars.

Dit brengt ons nu we richting de nadagen van de zomer gaan bij het punt dat we alvast naar 2022 kijken. Als je het nieuws een beetje volgt, dan weet je dat volgend jaar een bizar jaar gaat worden. Er komen dan ontzettend veel games uit, zowel van derde partijen als van eerste partijen. Zo hebben we qua exclusives op de PlayStation natuurlijk Horizon: Forbidden West, God of War, Ghostwire: Tokyo, alsook Forspoken. Daarnaast heeft Sony ongetwijfeld nog wel wat achter de hand.

Microsoft heeft natuurlijk S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl, Starfield en Redfall, en dan hebben we de vele kleinere exclusieve games nog niet genoemd. Als het om de grote titels gaat, dan hebben beide partijen genoeg munitie, wat het dus meer een eerlijke en gelijke strijd zal maken. Laten we ook hopen dat de consoles dan een stuk beter verkrijgbaar zijn, wat bijdraagt aan de groei van de current-gen markt. In het scenario dat de consoles dan wel goed verkrijgbaar zijn, dan zullen we pas echt goed die concurrentiestrijd gaan merken.

Vroeger spraken we altijd van een consoleoorlog, maar dat is een inmiddels wat achterhaalde term. Geen van de partijen doet nog echt aan moddergooien, want de gamer is degene die centraal staat en zowel Sony als Microsoft trachten hen op de beste manier van nieuwe content te voorzien. Desalniettemin is het wel een concurrentiestrijd en waar het voordeel eerst bij Sony lag, is dat nu omgedraaid naar Microsoft. Gezien 2022 een meer gelijk speelveld is, zou het jaar als een schone lei gezien kunnen worden, zodoende ook de stelling van deze Jouw mening.

Hoe dan ook, 2022 belooft een prachtig jaar te worden en we horen natuurlijk graag jouw mening hierover. Mee eens? Heb je andere argumenten of ben je het er pertinent mee oneens? Het kan allemaal en dat lezen we graag hieronder.