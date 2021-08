GIANTS Software toont gameplaybeelden van hun nieuwe Farming Simulator 22. Zo is te zien dat je je zal kunnen bezighouden met verschillende taken binnen de landbouw, veeteelt en bosbouw. Verder zien de voertuigen waarmee je al de taken zal volbrengen er zeer gedetailleerd uit.

De game verschijnt op 22 november 2021 voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc. Bekijk zeker even de onderstaande trailer om je tractoren en andere voertuigen in actie te zien.