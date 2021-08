Het is voor pc-gamers een mooie tijd om in te leven. Microsoft houdt zich aan zijn belofte van een paar jaar terug, dus dat betekent dat al het moois uit de stallen van Microsoft automatisch ook voor de pc uitkomt. Dit gaat natuurlijk wel gepaard met bepaalde eisen aan jouw systeem en die van Halo Infinite zijn wat ons betreft niet mals.

Om Halo Infinite te kunnen draaien wordt minimaal een Intel Core i5 4440 of een AMD FX-8370 gevraagd, gepaard met 8GB werkgeheugen. Dat is nog wel te overzien, maar qua videokaart wil Microsoft dat je minimaal een GTX1050 Ti hebt of een Radeon RX570. Wetende dat de GTX1050 Ti nog altijd de tweede plek bewoond in de Steam hardware enquête, betekent dat een hoop gamers genoegen zullen moeten nemen met lage instellingen.

De aanbevolen systeemeisen zijn ook allesbehalve mals. Microsoft raadt een Intel Core i7 9700K of een AMD Ryzen 7 3700X aan, gepaard met 16GB werkgeheugen. Qua videokaart zien ze dan weer het liefste een RTX 2070 of een Radeon 5700XT. Microsoft geeft bij deze eisen niet aan op wat voor resolutie en framerate je de game dan zou moeten kunnen draaien. Halo Infinite staat gepland voor een release op 8 december aanstaande.