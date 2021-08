Eén van de grootste Switch exclusieve games van dit najaar is ongetwijfeld Metroid Dread, het nieuwste deel in de extreem populaire franchise. Metroid Dread gaat ook helemaal terug naar de 2D side-scrolling roots van de franchise en het ziet er allemaal erg veelbelovend uit. Nintendo heeft inmiddels nog een nieuwe trailer online gezet, waardoor we steeds meer vermoeden dat dit een topper zal worden.

Deze trailer toont enkele gloednieuwe vaardigheden die Samus tot haar beschikking heeft en ze zal ze absoluut nodig hebben! Verschillende mysterieuze gevaren kruisen haar pad en ook die komen aan bod in de trailer. Druk dus snel hieronder op ‘play’ om alles te aanschouwen.

Metroid Dread verschijnt op 8 oktober voor de Nintendo Switch.