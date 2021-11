Afgelopen maand keerde Samus Aran terug van weggeweest in Metroid Dread en we konden niets anders dan lovend zijn over wat ontwikkelaar MercurySteam heeft afgeleverd. Lees het in onze review. Alhoewel de game erg goed was, zijn er uiteraard nog wel wat kleine foutjes die weggepoetst moeten worden en daar is nu een nieuwe update voor uitgebracht.

Versie 1.0.2 is nu beschikbaar om te downloaden en het gaat om een vrij kleine update. Zo worden er wat specifieke problemen verholpen omtrent baasgevechten en Samus wilde nog wel eens wat rare moves uit de kast trekken wanneer ze op een bepaald moment in de Morph Ball Launcher springt. Ook dat is nu opgelost.

Hieronder kan je de patch notes zien van update 1.0.2.