Nintendo doet goede zaken met Metroid Dread. Het nieuwste deel in de serie werd zeer goed ontvangen door de pers en ook qua verkopen doet de game het bijzonder goed. Het is alleen wel het laatste deel in de 2D-serie, maar dat betekent niet het einde van de 2D-reeks.

Producer Yoshio Sakamoto heeft tegenover CNET laten weten dat zolang Samus nog relevant is, er nog 2D Metroid games gemaakt zullen worden. Metroid Dread sluit het verhaal dat begon met Metroid voor de NES af, maar volgens Sakamoto zullen er vast genoeg mogelijkheden zijn om de 2D games te continueren.

“As long as the character Samus exists, I think her adventure will continue. I feel that Samus should continue her adventure, and that’s something that we would really need to put our best effort into. Metroid Dread does conclude the five-story arc that has been going on for 35 years. However, I feel that it’s not the ultimate end. There should be something that is able to continue the franchise and the universe. So yes, as long as your character Samus is loved, I would like to do what I have to do.”