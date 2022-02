Metroid Dread was een van de beste games van 2021. Zo beoordeelden we de titel met een schitterende score van 9.5 en als je de review gemist hebt, dan kan je die hier terugvinden. De ontwikkelaar heeft sindsdien niet stilgezeten, want ze hebben aan twee updates gewerkt.

De eerste gratis update verschijnt vandaag nog en voegt twee nieuwe moeilijkheidsgraden toe. Zo is er voor de hardcore spelers de Dread Mode, die de moeilijkheidsgraad flink opvoert. Nieuwkomers worden echter niet vergeten, want deze update introduceert ook de Rookie modus.

In april mag er een tweede update verwacht worden en die zal de Boss Rush modus introduceren. Daarin zul je achter elkaar bazen kunnen verslaan die je gaandeweg het reguliere avontuur tegenkomt.