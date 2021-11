Nintendo en ontwikkelaar MercurySteam hebben patch 1.03 voor Metroid Dread uitgebracht. De update lost een probleem op waarbij Samus onder bepaalde condities verdwijnt. Wat opvalt is de omschrijving, die aan speedrunners gericht lijkt te zijn. Zie de patchnotes:

General Fixes

Fixed an issue where Samus’ damage detection would disappear under certain conditions.

We made the decision to fix this issue because there is a possibility that it may occur unintentionally, and if it does, it will result in a play experience that is far different from the way Metroid Dread was originally intended to be experienced.