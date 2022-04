Het mag geen geheim voor je zijn dat MercurySteam met Metroid Dread een uitstekend resultaat heeft neergezet. Wij vonden het dan ook één van de betere games van afgelopen jaar zoals je in onze review kunt lezen en ondertussen verschijnt er met enige regelmaat een nieuwe update voor de game. In het voorgaande bericht werd al verteld dat er deze maand een ‘Boss Rush’ update zou verschenen en deze is inmiddels verschenen.

Versie 2.1.0 is nu beschikbaar en deze brengt drie verschillende ‘Boss Rush’ modi met zich mee. De eerste modus waar je mee aan de slag kan gaan is de klassieke Boss Rush en hierin neem je het op tegen 12 bazen achter elkaar. Schade tijdens de gevechten neem je mee naar het volgende gevecht en het gaat erom dat je de beste tijd neerzet.

Daarnaast is er ook Survival Rush waarin de nadruk op snelheid ligt. Je krijgt vijf minuten de tijd om zo ver mogelijk te komen tegen al deze bazen. Tot slot kan je ook nog kiezen voor Dread Rush en dit is de meest uitdagende van de drie. Samus zal namelijk het loodje leggen na slechts één keer geraakt te worden. Zowel Survival Rush als Dread Rush kan worden vrijgespeeld nadat je Boss Rush voltooid hebt.

Hieronder kan je de patch notes bekijken van versie 2.1.0 voor Metroid Dread.

New Modes Added

Three different boss rush modes have been added to the game. Press the R Button on the “Samus Files” screen to move to the Boss Rush selection screen.

Boss Rush A mode where players fight 12 continuous boss battles, and aim for the best time. Any damage received is carried-over into the next fight. Weapons are fully-restored between battles. If Samus is defeated, players may select “Retry” to continue playing from the start of the battle they lost. There is, however, a time penalty for being defeated. Bosses fought in Boss Rush can be fought one-on-one at any time by selecting “Practice”. *Unlocked by clearing the main game a single time. (In the event that a player has completed the game before the update was released, they will be able to play Boss Rush immediately after updating).

Survival Rush A mode where players see how many bosses they can defeat inside of the 5 minute time limit. Any damage received, or weapons spent are carried-over into the next battle. Even if time remains on the clock, Samus being defeated will result in a game over. Defeating a boss will add a fixed amount of time to the countdown clock. Defeat a boss without receiving any damage to receive an even bigger time bonus. *Survival Rush is unlocked by completing either Boss Rush or Dread Rush.



Dread Rush The basic rules are the same as in Boss Rush, but if Samus is hit by a boss, her energy drops to zero and she is defeated. Bosses fought in Dread Rush can be fought one-on-one at any time by selecting “Practice”. *Unlocked by clearing the main game using Dread Mode. (In the event that a player has completed Dread Mode before the update was released, they will be able to play Dread Rush immediately after updating).



