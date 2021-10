Het zal je vast niet ontgaan zijn dat Metroid Dread een van de hoogtepunten van 2021 genoemd mag worden. In onze review zijn we lyrisch over deze titel die bijna niets fout doet en cijfers wereldwijd geven aan dat het een absolute must have is. Maar de vraag kan natuurlijk zijn of de game wat voor je is.

Dat kan je nu zelf ontdekken, want Nintendo heeft een demo van Metroid Dread beschikbaar gesteld in de Nintendo eShop. Met deze demo kan je een fragment van de game ervaren om zelf eens te ontdekken waarom de media en gamers zo positief zijn over het spel.

Je kunt de demo hier in de Nintendo eShop vinden.