Ontwikkelaar Reply Game Studios en uitgever Modus Games hebben een nieuwe trailer vrijgegeven voor de fantasy action RPG Soulstice. Daarbovenop heeft IGN ook een video gepubliceerd, waarin we 14 minuten lang een gameplay breakdown te zien krijgen, waarin men meer info geeft over de game.

In Soulstice speel je als de zussen Briar en Lute, die beiden herboren zijn als een Chimera. Briar kreeg door deze transformatie bovennatuurlijke krachten en Lute, die zichzelf opofferde om haar haar ziel te verbinden aan haar eigen zus, transformeerde in een geest. De beide zussen hebben een missie gekregen om een stad die vernielt is door Wraiths te heroveren, maar ontdekken al snel dat hun opdrachtgever een meer complex plan in gedachten heeft.

De game verschijnt in 2022 op de PlayStation 5, Xbox Series X|S en op pc via Steam. Zowel de trailer als de breakdown van IGN kan je hieronder bekijken.