In Soulstice, een actiegame die erg aandachtig naar het succes van Devil May Cry gekeken heeft, kruip je in de huid van Briar en Lute, twee zussen met uiteenlopende vaardigheden. De één is bijzonder sterk, terwijl de ander met mystieke krachten liever vanop een afstand toeslaat. Beide zusters vullen elkaar dus op papier prima aan, al is het jouw taak om dat ook in praktijk om te zetten.

Ontwikkelaar Reply Game Studios en uitgever Modus Games hebben onlangs een gameplayvideo van maar liefst elf minuten op ons los gelaten, waarin de combat uit Soulstice uitgebreid behandeld wordt. Veel beeldmateriaal dus, voorzien van interessante behind-the-scenes commentaar. Ook goed om te weten: de video bevestigt dat Soulstice in de herfst van dit jaar moet uitkomen.