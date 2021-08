Sinds kort ligt deeltje drie van de knotsgekke ‘No More Heroes’ franchise in de winkel waarin Travis Touchdown zijn laatste epische gevecht aangaat. En ‘laatste’ mogen we in dit geval letterlijk nemen: maker Goichi Suda – SUDA51 – kondigde namelijk in een tweet aan dat No More Heroes 3 ook effectief het slotstuk van de reeks is.

Hij neemt even de tijd om de release van de game in de verf te zetten, waarna hij aankondigt dat hijzelf nu ook een nieuwe weg in zijn leven moet inslaan. We kijken alleszins al uit naar zijn volgende project, wat dat ook moge zijn.

Lees zijn volledige boodschap hieronder, No More Heroes 3 is nu verkrijgbaar op de Nintendo Switch.