Niet alle fans van de No More Heroes-serie waren blij met de komst van het derde deel. Het spel kwam vorig jaar augustus alleen voor de Nintendo Switch uit, dus niet iedereen kon van het slotstuk genieten. Daar gaat dit jaar verandering in komen.

XSEED Games laat op Twitter weten dat No More Heroes III ook zal gaan verschijnen voor de PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc. De tweet vermeldt dat deze versies in de herfst van dit jaar beschikbaar worden gesteld.

Nu No More Heroes III op krachtigere hardware zal uitkomen dan de Switch, kunnen hopelijk de minpunten van de Switch-versie weggestreept worden. Zoals je in de review van onze Wim kunt lezen heeft de game van SUDA51 op de hybride console van Nintendo last van onstabiele framerate en texture pop-in.