Zoals je eerder al hebt kunnen lezen, komt het voorheen Nintendo exclusieve No More Heroes III binnenkort ook uit op de Xbox, PlayStation en pc. Helaas zullen spelers in Amerika en Europa nog iets langer moeten wachten dan Japan op de komst van Travis Touchdown.

Dat heeft XSEED Games bekendgemaakt middels een nieuwe trailer, waarin de game wordt voorzien van een nieuwe releasedatum: 11 oktober 2022 in Noord-Amerika en 14 oktober in Europa. Dit is niet veel later, aangezien de Japanse releasedatum van No More Heroes III op 6 oktober valt.

De PS5-versie van het spel zal draaien op 4K en 60fps, wat je ook zeker mag verwachten op de Xbox Series X. De trailer laat een aantal nieuwe beelden zien van de current-gen versies, neem dus zeker even een kijkje.