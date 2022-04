In september vorig jaar verscheen No More Heroes III en natuurlijk kan je hier onze review van de game terugvinden. Daarin lees je dat wij zeer veel plezier hebben beleefd aan de game en dat we er van hebben genoten. Alleen de prestaties van de game konden wat beter.

Daartoe heeft de ontwikkelaar nu meer capaciteit tot z’n beschikking gekregen, want de titel komt ook naar andere platformen, zo werd recent aangekondigd. Zo zal de game verschijnen voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc. Het enige wat nog ontbrak was een releasedatum en die hebben we nu gekregen. Zo zal de game op 5 oktober verschijnen voor de andere genoemde platformen.