Onlangs raakte het bekend dat er een ‘nieuw’ en lichter PlayStation 5 model in de verkoop is gegaan in Australië. Inmiddels is datzelfde PlayStation 5 model ook in Nederland gesignaleerd. We zetten expres ‘nieuwe’ tussen haakjes, want het gaat hier eigenlijk om een revisie die de console onder meer 300 gram lichter maakt. YouTuber Austin Evans heeft het apparaat uit elkaar gehaald en een uitgebreide analyse gedaan, die je op zijn kanaal kunt bekijken.

Kort samengevat komt het er op neer dat de ‘nieuwe’ PlayStation 5 lichter is doordat de heat sink kleiner is gemaakt. Voor wie niet op de hoogte is: de heat sink zorgt ervoor dat belangrijke onderdelen zoals de processor, niet te warm worden. Daarvoor wordt koper gebruikt en de prijs daarvan staat momenteel historisch hoog, dus een kleinere heat sink scheelt aanzienlijk in de kosten. Tests tonen echter aan dat de lucht die uit de ‘nieuwe’ console komt, 3 graden warmer is.

Nu heeft Sony sinds de lancering natuurlijk heel wat data verzameld en deze aanpassing is ongetwijfeld een weloverwogen beslissing geweest. Evans geeft ook aan dat er uitgebreidere testen nodig zijn om bepaalde aannames verder te onderbouwen, maar laat tegelijkertijd ook weten dat deze ‘nieuwe’ console op het gebied van hitte en koeling, minder presteert. Hoe dat op lange termijn uitpakt is natuurlijk koffiedik kijken, maar ik ben in ieder geval blij met mijn launch versie.