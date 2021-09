Overwatch is al jaren de onbetwiste baas onder de class-based shooters, en in 2019 kondigde Blizzard het vervolg aan: Overwatch 2. Sindsdien hebben we echter vrij weinig vernomen van de game en volgens de laatste geruchten hoeven we de game niet voor 2022 te verwachten. Er is echter weer een ander gerucht opgedoken: een rapport van Dexerto geeft aan dat Blizzard mikt op een release in het tweede kwartaal van 2022.

Dexerto zegt contact te hebben gehad met twee anonieme bronnen binnen Blizzard, die aangeven dat de ontwikkelaar z’n zinnen heeft gezet op een release in de zomer van volgend jaar. Volgens de bronnen heeft het ontwikkelingsteam de opdracht gekregen om de huidige features af te maken, bugs te fixen en de game vervolgens te verschepen.

‘We’re more than aware we need to get it out, so the word is the dev team has been told to lock in the features the game has, get it fixed, and get it shipped. We’re looking to get it out before the Summer of 2022.

We’ve all been told that the aim is Q2 of next year. The timing of the release will factor in the league schedule because obviously they don’t want to switch game versions in the middle of a season.’