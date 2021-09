Aankomend weekend wordt er na 36 jaar weer een officiële F1 Grand Prix verreden op het circuit van Zandvoort. Codemasters heeft met hun F1 2021 game een simulatie laten lopen om te kijken wie de winnaar zal worden. Dit kan je zien in een video die onder dit bericht staat.

Volgens de simulatie zal Max Verstappen ‘pole position’ hebben, alleen wordt hij door een betere start van Lewis Hamilton meteen ingehaald. Later in de race gaat ook Valtteri Bottas aan de Nederlander voorbij. Verstappen laat het er echter niet bij zitten en weet vlak voor de finish beide Mercedes-wagens in te halen om als winnaar uit de bus te komen.

Aanstaande zaterdag en zondag weten we of de simulatie gelijk heeft gehad. Op zaterdag vanaf 15.00 uur wordt er gekwalificeerd en weten we of Max Verstappen inderdaad op ‘pole’ zal staan. Op zondag om 15.00 uur zal de race worden verreden en wordt duidelijk wie de Dutch Grand Prix zal winnen.