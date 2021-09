CD Projekt RED heeft ver voor de lancering van Cyberpunk 2077 al aangekondigd dat ze na de release van de game zouden gaan werken aan een versie voor de PlayStation 5 en Xbox Series X|S. Die versies zijn natuurlijk opgeschoven naar een later moment, gezien de ontwikkelaar zijn handen vol had en heeft aan het oplossen van de vele technische problemen en tekortkomingen waar de game mee kampt.

De bedoeling was dat de current-gen versie dit jaar zou verschijnen, maar de ontwikkelaar kan niet langer garanderen dat dat nog gaat lukken. Dit blijkt uit een nieuw kwartaalrapport van het bedrijf, waarover aandeelhouders vragen konden stellen bij de presentatie. Vooralsnog mikt de ontwikkelaar op een release eind dit jaar, maar hierbij houden ze wel rekening met de lessen die ze geleerd hebben in het afgelopen jaar.

“The target is to release the next-gen version of Cyberpunk 2077 late this year. At the same time, keeping in mind the lessons we have learned during the past year and taking into account that this project still remains in development, we can’t say with full certainty that the production schedule will not change.”

Ook wil de ontwikkelaar niet langer garanderen dat de current-gen port van The Witcher 3 nog dit jaar uitkomt, waaruit wel blijkt dat CD Projekt RED niet langer harde beloftes wil maken. Dat heeft ze immers vaak zat in de kont gebeten. Desalniettemin hebben ze eind 2021 wel als doel, dus laten we hopen dat het ze lukt.

“With The Witcher 3, the situation is slightly different in the way that this is being tackled by the external team mainly, which is Saber Interactive, the company that we have worked with before on Switch and also with updates in the past.

As with Cyberpunk 2077, our goal is to release that game still in late 2021. However, similarly, the development process is ongoing, and we cannot be absolutely dead certain that the release schedule will not change.

But for the time being, we definitely are aiming with both titles for late 2021 and I don’t want to be more specific at this moment in time.”