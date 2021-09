Battlefield 2042 verschijnt dan eindelijk volgende maand, maar voordat de game in de schappen terechtkomt, mogen we eerst nog een beta verwachten. EA houdt nog steeds de lippen stijf op elkaar wanneer wordt gevraagd naar een releasedatum van deze beta, maar zowel de leaker Tom Henderson als gamejournalist Jeff Grubb lijken toch al meer te weten.

Henderson maakte bekend via een tweet dat we de beta op 22 september mogen verwachten en Grubb vermeldde in een aflevering van GrubbSnax dat hij bij zijn bronnen bevestiging heeft gekregen van deze datum.

“This is something I originally heard from Tom Henderson, who is a very good Battlefield leaker, and then I was able to confirm it separately.”