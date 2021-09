Het is een beetje komen en gaan bij SEGA. Zo is Toshiro Nagoshi vertrokken om bij NetEase zijn carrière voort te zetten in de gamesindustrie. Een echte veteraan die aan verschillende games heeft gewerkt, waaronder de Yakuza-franchise. Maar niet getreurd, iemand komt na vele jaren terug naar SEGA. Ryuta Ueda, de art director van Jet Set Radio, keert terug naar het gamebedrijf om zich weer bezig te houden met games.

“I have decided to resign from Yahoo Japan and return to my old company, Sega… I am very grateful for the many people I met and the many lessons I learned through various projects at Yahoo!”

“From now on, I will focus on making games again. Not only do I feel the excitement of making things, but I am also smiling a little at the thought of seeing old friends and meeting new people. I would like to fully demonstrate what I have cultivated through experience.”

Na bijna tien jaar bij Yahoo! Japan gewerkt te hebben, is het tijd voor Ueda om zich weer te storten op een nieuw gameproject. Naar verluidt zou Ueda al in mei teruggekeerd zijn, maar het is qua timing wel erg toevallig dat het nieuws nu pas naar buiten komt. Zeker met betrekking tot het vertrek van Nagoshi, want het opvallende is dat Ueda vroeger de game director was van de eerste twee Yakuza-games. Een snelle conclusie is dat Ueda het stokje overneemt van Nagoshi om zich bezig te houden met Yakuza-projecten of andere games die het bedrijf Ryu Ga Gotoka ontwikkelt. Een nieuwe Jet Set Radio-game zou natuurlijk ook nog kunnen. Tijd zal het ons vertellen.