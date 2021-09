Deze week kondigde Sony aan dat er op 9 september een PlayStation Showcase komt. Hierin kunnen we hoogstwaarschijnlijk grote aankondigingen verwachten, die we tijdens de gamescomperiode hebben moeten missen. Dit wordt eigenlijk bevestigd door David Jaffe, de geestelijke vader van God of War en maker van Twisted Metal. Hieronder enkele van de meest opvallende uitspraken die David Jaffe deed via zijn YouTube-kanaal en een bijbehorende tweet:

“I’m not going to say what I know is going to be at the PlayStation showcase next week… but here’s what I can tell you.”

“I’m not going to tell you what’s going to be there, and I don’t know everything, but I know a handful of things and you won’t be disappointed if you are looking for the traditional, great first-party PlayStation.”

“That’s going to be there with flying colours and I’m so excited to see the people’s response to it. I haven’t even seen what I’m talking about, but I’m very proud and excited for all of [Sony’s people].”