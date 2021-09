In een eerder bericht hebben we uitgebreid toegelicht wat de zorgen zijn van Shawn Layden omtrent de kosten van het maken van games. Dit wordt steeds duurder en duurder, maar op een gegeven moment moet het ook terug verdiend worden, wat steeds meer een klus begint te worden. Jason Schreier heeft echter een opvallend detail weggelaten uit het Bloomberg-artikel, waar hij via een tweet op is teruggekomen.

Toen hij vroeg aan Shawn Layden wat er precies is gebeurd met Deep Down, de Capcom-exlcusieve game voor de PlayStation 4, zei Shawn Layden het volgende hierop: “Ik heb geen idee”.

One thing I didn't include in the newsletter — I asked him what happened to the PS4 exclusive Deep Down (which was announced in 2013, then vanished). He had to think for a second, then responded: "I have no idea." 🤷 — Jason Schreier (@jasonschreier) September 3, 2021

Het is nog altijd merkwaardig wat er met de game aan de hand is. Deep Down moest een dungeon crawler worden, met de stijl van Dark Souls en Dragon’s Dogma. De trailer die uitkwam in 2013 was zeer indrukwekkend, maar echt veel meer dan dat is er niet meer naar buiten gekomen. Na een lange periode van stilte heeft Yoshinoro Ono gemeld dat de game nog niet is opgegeven. Vorig jaar augustus is Ono dan weer vertrokken bij Capcom, wat niet bepaald een gevoel van vertrouwen opwekt. In april 2020 zou naar verluidt de game zelfs bijna af zijn voordat het weggeschoven werd. Of we nog iets gaan zien van Deep Down valt te betwijfelen, maar misschien dat we verrast worden op 9 september tijdens de PlayStation Showcase.