In de NBA worden voor elke wedstrijd de spelers voorgesteld en elk team heeft ook zijn eigen omroeper. Dit is nu in NBA 2K22 ook het geval.

In de vorige delen werden de teams ook gewoon geïntroduceerd voorafgaand een wedstrijd, alleen was het steeds dezelfde stem die je hoorde, waar je ook speelde. Met NBA 2K22 wordt steeds meer de werkelijkheid benaderd en daarom heeft nu elk team zijn eigen omroeper.

Een voorbeeld van wat je kunt verwachten van deze nieuwe feature wordt in de onderstaande video weergegeven.