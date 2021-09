Het fictieve eiland genaamd Yara waarop Far Cry 6 zich afspeelt, is losjes gebaseerd op Cuba. Maar als het gaat om audio, wilde audio director Eduardo Vaisman juist zo natuurgetrouw mogelijk blijven. En om dit te verwezenlijken, is de beste man twee keer naar Cuba op reis geweest en hij heeft in totaal meer dan 5000 kilometer afgelegd om zoveel mogelijk geluiden van het eiland op te nemen.

Alles, van de wind die door het lange gras blaast tot de vogels in de bomen, de branding aan het strand en nog veel meer, zal door de inzet van Vaisman terug te horen zijn in Far Cry 6. De moeite die hij in deze taak heeft gestoken is op z’n zachtst gezegd indrukwekkend te noemen. Dit zal er bijna voor zorgen dat je, tussen het suizen van de kogels om je oren door, van een lekker Cubaans vakantiegevoel kunt genieten.

Far Cry 6 komt uit op 7 oktober voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.