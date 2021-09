Eerder lieten we weten dat de nieuwe update voor Microsoft Flight Simulator was uitgesteld naar de zevende van deze maand. Gezien we die datum nu voorbij zijn, kunnen we mededelen dat we vanaf nu in de nieuwe wereld update kunnen duiken. De World Update VI maakt het mogelijk Oostenrijk, Duitsland en Zwitserland een bezoekje te brengen vanuit de lucht. Zo kan je zeer gedetailleerde plekken bezoeken in deze landen en kan je dus je toekomstige kasteel alvast vanuit de lucht bekijken. Maar niet alleen dat, je kunt ook Graz, Wenen, Basel en meer steden op een hogere resolutie en in betere kwaliteit bekijken.

Met zeker meer dan 100 plekken die handgemaakt zijn door de ontwikkelaars, en vliegvelden waar je kan landen en opstijgen (Lübeck, Stuttgart, Klagenfurt en St. Gallen), is het de moeite waard om de game weer eens op te starten. De update voegt ook enkele discovery flights toe, uitdagingen voor het landen en meer content voor de piloten onder ons. Om hierin Microsoft te quoten: