Microsoft onthulde een tijdje terug diens roadmap met aankomende content voor Flight Simulator. De volgende update is echter uitgesteld en daar heeft de studio goede redenen voor.

De update stond origineel gepland om op 24 augustus 2021 te verschijnen, maar is met enkele weken uitgesteld naar 7 september 2021. Het gaat hier om World Update 6, die zich focust op landen als Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk. Omdat de ontwikkelaar bezorgd was dat de update niet voldoet aan het hoge kwaliteitsniveau, werd besloten deze uit te stellen.

“We are very excited about this update as it features many enhancements to the region, including new aerials and elevation maps, new photogrammetry cities, 4 hand-crafted airports, nearly 100 POIs and new discovery flights, landing challenges, and bush trips. It’s a ton of content and we want to make sure that it will be great.”