Deathloop komt eraan, sterker nog het duurt niet eens meer zo lang voordat men zich kan kwijtraken in loop na loop na loop… Op de PS5 draait de game (vermoedelijk) op een mooie en strakke performance van [email protected], dus dan is de vraag wat hiervoor nodig is op pc. Bethesda geeft hier het antwoord op: voor de Ultra Settings Intel Core i9-10900K 3.70GHz of AMD Ryzen 7 3800XT, 16 GB RAM en Nvidia RTX 3080 10GB of AMD Radeon RX 6800 XT 16GB. Daarbij is een SSD ook geen overbodige luxe.

Een vrij pittige build dus, maar niet getreurd. Zijn je eisen wat minder hoog en wil je op de high settings van de game genieten en dat in 1080p en 60fps, dan zijn de volgende specificaties ook prima: i7-9700K 3.60GHz of AMD Ryzen 7 2700X, 16 GB RAM en of een RTX 2060 (6GB) of Radeon RX 5700 (8GB). Ook hier wordt een SSD voor aangeraden. De game heeft ook 30GB aan ruimte nodig, wat op zich wel schappelijk is.