God of War maakte in 2018 erg veel indruk en sindsdien wordt er gewerkt aan een opvolger. Deze game zal verschijnen onder de subtitel ‘Ragnarok‘ en kenners van de Noorse mythologie weten dat dit het einde van de wereld betekent. Maar wat betekent dat voor God of War in deze regio?

Volgens Eric Williams, de game director, zal deze nieuwe game het verhaal in de Noorse saga afronden. Hij vertelde namelijk dat je niet Ragnarok in de titel van je game kan hebben om vervolgens geen Ragnarok tijdens het spelen te ervaren. Het gaat gebeuren en daarmee sluit Sony Santa Monica de Noorse saga af.

“You can’t call the game God of War: Ragnarok and not have Ragnarok happen in the game. It’s gonna happen. We’re gonna cap off the Norse series with it.”