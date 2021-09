Hopelijk zijn we intussen allen al wat bekomen van de explosieve onthulling van God of War: Ragnarök vorige week. Kratos en Atreus zijn terug om hun Noorse avontuur af te ronden en wij zijn er alvast helemaal klaar voor.

Het lijkt erop dat deze sequel de kwaliteit van de vorige God of War game wil evenaren en hiervoor zal Santa Monica zelfs dezelfde cinematografische technieken gebruiken waarmee ze voordien al indruk wisten te maken.

Op Twitter werd namelijk gevraagd of God of War: Ragnarök ook in één shot gepresenteerd zou worden of met aparte cut-scènes. Matt Sophos van Santa Monica antwoordt resoluut:

One, unbroken shot like 2018.

God of War: Ragnarök is momenteel in ontwikkeling en zou in de loop van 2022 moeten verschijnen voor de PS4 en PS5.