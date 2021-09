Nadat YouTuber Austin Evans eerder beweerde dat de ‘nieuwe’ PlayStation 5 revisie slechter is dan de eerdere versies, kwam er al snel tegengeluid vanuit Digital Foundry die juist aangaf “geen verschillen in koeling tussen de ‘oude’ en ‘nieuwe’ PlayStation 5” op te merken. Inmiddels is het stof weer gaan liggen, maar nu komt Hardware Busters met de mededeling dat de ‘nieuwe’ PlayStation 5 beter koelt.

Beide versies gebruiken dezelfde fans, die op dezelfde snelheid draaien en dezelfde hoeveelheid stroom verbruiken. Het enige verschil is, zoals we inmiddels weten, de kleinere heatsink. Na uitgebreid onderzoek toont de data aan dat de CPU in het ‘nieuwe’ PlayStation model koeler is, terwijl het geheugen wel warmer is. Met andere woorden: de ‘nieuwe’ PlayStation 5 koelt beter. Hopelijk is de discussie nu eindelijk voorbij.