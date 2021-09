In 2019 ging er al een gerucht rond dat er een Horizon: Zero Dawn VR game zou worden ontwikkeld door London Studio, de studio die bekend staat om recente vr-games, zoals PlayStation VR Worlds en Blood & Truth, alsook oudere partygames als SingStar en EyeToy. Een aantal maanden geleden berichtten wij al dat dit waarschijnlijk toch niet het geval was en dat Firesprite Games, makers van de PlayStation VR-game The Persistence, deze game nu mogelijk in ontwikkeling zou hebben.

Tijdens de XboxEra podcast liet XboxEra oprichter Nick weten dat hij heeft vernomen dat Firesprite momenteel dus werkt aan een vr-game in het Horizon universum. Gezien het feit dat Sony recent Firesprite gekocht heeft, lijkt dit toch steeds meer een reëel scenario te worden. Gebaseerd op de geruchten is het nog zeer onzeker of het een volledige vr-game zal betreffen of een kortere vr-ervaring.

Het kan zeer goed zijn dat Firesprite inderdaad bezig is met een Horizon vr-game, maar het kan net zo goed dat Firesprite bezig is met een nieuwe IP of misschien zelfs een WipEout game voor PlayStation VR 2. Firesprite is namelijk een studio die is opgericht door veel ex-Studio Liverpool werknemers, de Sony studio die vroeger al verantwoordelijk was voor de WipEout franchise.

Neem het gerucht in ieder geval met een korreltje zout, Nick van XboxEra heeft namelijk al eerder geruchten gebracht die zich in de realiteit nog moeten bewijzen. Kijk jij uit naar een Horizon vr-game of zou je liever iets anders willen zien?