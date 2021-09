Arkane viert vandaag feest, want hun nieuwst game – Deathloop – ligt vanaf vandaag in de (digitale) winkelrekken. Je stapt in de schoenen van Colt Vahn, die iedere dag ontwaakt op het strand van Blackreef en niks liever wil dan ontsnappen uit de oneindige cyclus die hem gevangen houdt.

Om de launch te vieren, heeft Arkane een laatste, bombastische trailer voor ons in elkaar gezet, die meteen de toon zet en je een goed beeld geeft van wat je mag verwachten. Inmiddels hebben wij de game ook onder handen genomen, ons oordeel kun je hier in onze review lezen.

Deathloop is vanaf vandaag verkrijgbaar voor de PlayStation 5 en pc.