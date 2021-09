We hebben lang moeten wachten op een nieuwe releasedatum voor Dying Light 2: Stay Human, maar eerder dit jaar werd die datum eindelijk bekendgemaakt. De game zou op 7 december 2021 verschijnen, maar nu hebben we alsnog slecht nieuws. De game zal 2021 niet langer halen.

Via Twitter laat Techland weten dat ze de release hebben opgeschoven naar 2022. Heel lang is het uitstel overigens niet, want de release staat nu op 4 februari 2022 gepland, een kleine twee maanden later dus. De reden voor het uitstel is dat men meer tijd nodig heeft om de beoogde kwaliteit te halen.