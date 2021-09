In een nieuw interview met de Japanse nieuwssite Game Watch, heeft Gran Turismo bedenker Kazunori Yamauchi laten weten dat de ray tracing technologie niet zal worden toegepast tijdens races in Gran Turismo 7, maar alleen te zien zal zijn tijdens replays en wanneer je jouw auto bekijkt in de garage.

Ray tracing is een vrij resource intensieve technologie die veel minder opmerkelijk is tijdens hoge snelheid sequenties, het is dus niet heel logisch om dit tijdens races aan te hebben staan wanneer de capaciteit van de PlayStation 5 ook net zo goed ingezet kan worden voor een hogere resolutie graphics of een hoger aantal frames per seconde. De focus voor Gran Turismo 7 ligt namelijk op een stabiele ervaring met een consistente 60fps. Het is dus begrijpelijk dat ray tracing alleen zal worden ingezet wanneer je ook echt de tijd hebt om de reflecties te waarderen.

Is het feit dat ray tracing gelimiteerd zal zijn tot bepaalde momenten een dealbreaker voor jou of maakt het niet zo heel veel uit? Eén ding is zeker, supersnel racen zal nog steeds mogelijk zijn in Gran Turismo 7 met een stabiele 60 frames per seconde! Let er wel op dat je voor veel elementen in Gran Turismo 7 een internetverbinding nodig zal hebben.