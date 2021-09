Eerder dit jaar werd tijdens de E3 ELEX II aangekondigd en dat mocht destijds best een verrassing genoemd worden. Het eerste deel was namelijk niet per se een uitstekende game, maar de franchise krijgt desondanks een tweede kans.

Tijdens de THQ Nordic Showcase kwam de game nog een keertje voorbij en dat met een Story Trailer, waarin we meer te weten komen over het verhaal van dit vervolg. Bekijk deze nieuwe beelden hieronder. ELEX II verschijnt voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.

Een releasedatum is nog niet bekendgemaakt.