Alhoewel we vorige week het minder leuke nieuws te verwerken kregen dat Battlefield 2042 is uitgesteld, zou de game absoluut niet in de penarie zitten. Jim Hejl van EA liet zich horen op Twitter om zo ongeruste fans gerust te stellen.

Hij begint met de algemene boodschap dat hij vertrouwen heeft in het project en dat het team gewoon even langer nodig heeft om de game af te werken: