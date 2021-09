Na eerdere geruchten vandaag, hebben EA en DICE via sociale media laten weten dat Battlefield 2042 inderdaad is uitgesteld. De releasedatum van 22 oktober 2021 is niet langer aan de orde, gezien de game opgeschoven is naar 19 november 2021. Het uitstel betreft dus pakweg een maand.

Daarmee valt het op zich mee, aangezien eerdere geruchten wezen op mogelijk uitstel naar 2022. Met deze extra tijd krijgen de teams net dat beetje extra dat ze nodig hebben om de game verder af te maken. Meer informatie over de eerder aangekondigde beta zal nog steeds deze maand volgen.